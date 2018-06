Bijen even slim als kind van 4 09 juni 2018

Bijen zijn behoorlijk bijdehand en hebben een wiskundig vermogen dat even groot is als dat van een kleuter van 4 jaar of een chimpansee. Meer nog: ze blijken zelfs in staat om te vatten wat het abstracte cijfer nul betekent. "In onze tests begrepen ze dat nul zich aan de onderkant van een continuüm bevindt," zeggen onderzoekers van de universiteit van Melbourne.

