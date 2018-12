Bij winst wacht Engeland 13 december 2018

Als de jongens van bondscoach McLeod vandaag het duel tegen Duitsland overleven, dan wordt het zaterdag in de halve finale een confrontatie met Engeland (FIH 7). De Engelsen verrasten gisteren in kwartfinale olympisch kampioen Argentinië (FIH 2) met 3-2. Aan de andere kant van de tabel vechten drie titelkandidaten het onderling uit voor een plek in de eindstrijd. Nummer 1 van de wereld Australië versloeg gisteren Frankrijk met 3-0. In die wedstrijd stonden met Colin Batch en Jeroen Delmee twee ex-Belgische bondscoaches tegenover elkaar. Australië wacht nu op de winnaar van het duel waar de vele lokale hockeyfans in Bhubaneswar enorm naar uitkijken, India-Nederland. (WWT)