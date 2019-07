Exclusief voor abonnees Bij Wanty-Gobert zijn ze wél geïnteresseerd 05 juli 2019

Sire, er zijn nog Belgen. Bij Wanty-Gobert zijn ze wel geïnteresseerd in de bollentrui. Meer zelfs, voor sportdirecteur Hilaire Van der Schueren (71) is de passage op de Muur het belangrijkste moment van het hele weekend. De man woont in Geraardsbergen en heeft dus een emotionele link met de Muur, maar vooral: de publiciteit die zo'n trui met zich meebrengt, wil hij niet laten liggen. En dus heeft hij zijn renners de opdracht gegeven om er vol voor te koersen. "Behalve Pasqualon, die zich spaart voor de sprint, en Martin, die voor het klassement rijdt, mag iedereen meespringen", klinkt het bij de ploeg.

