Bij uw boete krijgt u voortaan ook boodschap om over na te denken 22 mei 2019

Wie een verkeersboete in de bus ziet vallen, zal er voortaan ook een boodschap bij krijgen om u aan het denken te zetten, zegt de FOD Justitie. Zo zal bijvoorbeeld uitgelegd worden dat te snel rijden nooit aanzienlijke tijdswinst oplevert, of dat gsm'en achter het stuur het risico op een ongeval verviervoudigt. Het initiatief komt van de federale overheid en de gewesten, in samenwerking met de politie en enkele verkeersveiligheidsorganisaties. "We focussen op het positieve, op manieren om boetes te vermijden. Het negatieve zit al in de boete zelf", aldus Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.