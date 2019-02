Bij Q worden de dj's aan elkaar gekoppeld 14 februari 2019

Volop valentijnssfeer bij QMusic , dat vanavond de Q-Masquerade organiseert. 18.000 singles schreven zich in, maar slechts 600 luisteraars worden op het gemaskerd bal in Wilrijk aan hun ideale match voorgesteld door middel van een oplichtend masker. En hoewel de meeste Q-dj's wel een relatie hebben, vulden zij ook de vragenlijst in. De 'ideale koppeltjes' presenteren vandaag samen. Zo krijgt Maarten Vancoillie nu Marie Monballiu naast zich, terwijl 'zijn' Dorothee Dauwe het met Sean Dhondt (foto) moet doen. Andere matches: Vincent Fierens met Maureen Vanherberghen en An Lemmens met Wim Oosterlinck. (KD)

