Bij online bod krijgt u wél nog woonbonus 09 oktober 2019

00u00 0

Wie vandaag een woning koopt, kan vermoedelijk geen aanspraak meer maken op de woonbonus door de nieuwe regels van de Vlaamse regering. Maar volgens de notarissen is er een achterpoortje: als de verkoop via hun online verkoopplatform Biddit.be verloopt, kunnen kopers wél nog van een woonbonus genieten. Jan Sap van koepelorganisatie FedNot: "De woningen die via Biddit worden aangeboden, zijn al volledig gecontroleerd door het notariskantoor dat de verkoop organiseert. Alle dossiers zijn volledig, met bodemattest, energieprestatiecertificaat en de keuring van de elektrische installatie." Dat betekent volgens de notarissen behoorlijk wat tijdwinst. "Eens de verkoop online afgesloten is, kan het erg snel gaan - het is dan nog een kwestie van weken alvorens kopers en verkopers de akte kunnen ondertekenen." Momenteel staan er 681 loten, vooral woningen (64%), appartementen (15%) en gronden (13%), op Biddit. Het platform bestaat intussen één jaar, goed voor 2.360 succesvolle veilingen. (SPK)

