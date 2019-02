Bij eigenaar van de blauwe oldtimer KROONGETUIGE 'COLD CASE' 28 februari 2019

In de vierde aflevering van 'Cold Case' trekken onderzoeksjournalisten Karel Lattrez en Kurt Wertelaers naar het Amerikaanse Arizona, de woonplaats van kroongetuige Sven Bergunde. Hij is de eigenaar van een blauwe oldtimer, die sterk lijkt op de wagen waarin Sally voor het laatst is gezien. Bovendien woonde verdachte Pierret een tijd in een caravan op het terrein van Bergunde.

