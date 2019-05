Exclusief voor abonnees Bigler redt thuiseer enkeltoernooi TC Azalea 27 mei 2019

00u00 0

Tennis

Op het enkeltoernooi van TC Azalea kon de organiserende club slechts één zege binnenrijven. In mannen 45,4 redde Filip Bigler de Azalea-eer. In mannen 2 ging de eindzege naar 80-punter John Fletcher van TC Hof Ter Burst, die het in de finale haalde tegen Mattice Dobbelaere. In mannen 3 mocht Tomas Taecke van TC Loppem op het hoogste schavotje plaatsnemen na een zege tegen Mick Leyers van TC Duinbergen. In vrouwen 2 was de hoofdvogel voor Julie Lestienne van TC Aquila. Zij verwees Alexandra Batouro naar de tweede plaats.

