Biggen vervangen baby's in geneesmiddelenonderzoek

De helft van de geneesmiddelen die kinderen krijgen, zijn eigenlijk gemaakt voor een andere leeftijdsgroep, om toe te dienen in een andere dosis of zelfs ter behandeling van een andere ziekte. Dokters hebben geen alternatief, omdat nu eenmaal weinig medicijnen getest zijn op kinderen. "Het zijn geen proefkonijnen", zegt kinderarts Johan Vande Walle (UZ Gent). "Alleen riskeren ze zo meer bijwerkingen of een minder effectieve behandeling. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. De maag van baby's is minder zuur, hun lichaam bevat meer water en minder vet, de activiteit van de lever en nieren neemt in de eerste levensweken snel toe. Dat speelt een rol bij de reactie op geneesmiddelen." Aan de Gentse faculteit Dierengeneeskunde gaat men nu na in hoeverre biggen baby's kunnen vervangen in de vroegste fases van het onderzoek, zo meldt Eos. De eerste resultaten stemmen hoopvol. Een tweede piste is de effecten van medicatie in het kinderlichaam te simuleren met computermodellen.

