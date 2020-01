Exclusief voor abonnees Big Rom op dreef 15 januari 2020

00u00 0

Drie 'doppiete' in vier wedstrijden. Drie dubbels. Straffe reeks van Romelu Lukaku. Gisteren legde hij op San Siro Cagliari over de knie in de 1/8ste finale van de Coppa Italia. Zijn eerste na amper 21 seconden, zijn tweede net na rust met het hoofd. Zijn teller staat nu op 18 goals in 25 wedstrijden. Nooit kon hij een betere balans voorleggen. Met een beetje meer ego had hij zelfs de kaap van de 20 al kunnen ronden. Onbaatzuchtig liet hij een aantal strafschoppen over aan zijn ploegmaats. Het team komt eerst.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis