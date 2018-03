Big Mac is nu véél ongezonder dan 30 jaar geleden 16 maart 2018

Hoewel ze bij fastfoodketen McDonald's zeggen aandacht te hebben voor gezonde voeding, is een hamburger er nu véél ongezonder dan 30 jaar geleden. Een journalist van de Britse krant 'The Sun' heeft de ingrediënten van een Big Mac vergeleken met een folder uit 1989. Een kleine portie friet heeft nu 42,8 procent meer calorieën, de hamburger Big Mac bevat zelfs ruim 3 keer meer suiker dan in 1989.

HLN