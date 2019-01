Big Mac hoeft niet langer van bij McDonalds te komen 17 januari 2019

Een Big Mac zal je in de toekomst misschien niet alleen meer bij fastfoodketen McDonalds kunnen eten. Ook de kleine Ierse concurrent Supermac mag voortaan een burger onder die naam verkopen. Dat is het gevolg van een uitspraak door het Europese patentbureau EUIPO. McDonalds kan wel nog beroep aantekenen, en is dat ook van plan. Supermac had in maart 2017 een aanvraag ingediend om de merknaam ook in de EU te mogen gebruiken. Volgens het bedrijf misbruikt McDonalds de merknaam om te verhinderen dat de Ieren ook buiten de landsgrenzen actief zouden worden. Het bedrijf kreeg nu gelijk van het Europees patentbureau. Pat McDonagh, directeur van Supermac, heeft het over "een gevecht van David tegen Goliath". De keten telt momenteel een 100-tal restaurants in Ierland en Noord-Ierland maar wil graag uitbreiden naar andere landen in de EU.

HLN