Exclusief voor abonnees Bietenpulp in Schelde dreigt 100 ton vis te doden 27 april 2020

Honderd ton aan dode vissen in België en Frankrijk. Dat is de balans waarvoor experts vrezen na de doortocht van een enorme hoeveelheid bietenpulp door de Schelde. Twee weken geleden kwam 100.000 kubieke meter van dat goedje in het water terecht na een dijkbreuk aan een suikerraffinaderij in Frankrijk. De massa heeft zich intussen uitgestrekt tot een lange smurrie van bijna 30 kilometer en bevond zich gisteren tussen Oudenaarde en Gent. In Frankrijk en Wallonië heeft de vervuiling al een heuse natuurramp veroorzaakt. Want de pulp onttrekt zuurstof aan het water, met een enorme vissterfte tot gevolg. Amper 0,2% van het visbestand kon worden gered in Wallonië. In Vlaanderen werd afgelopen weekend met man en macht gewerkt om eenzelfde scenario te voorkomen. Vissen die in nood waren, werden uit het water geschept en in andere waterwegen weer uitgezet, en op verschillende plaatsen werd extra zuurstof in het water gepompt. Op die manier maakt Natuur & Bos zich sterk dat 90 tot 95% van de vissen in Vlaanderen gered kan worden. (IBO)

