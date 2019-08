Exclusief voor abonnees Biermerk zet Vlamingen en Walen aan één terrastafel 27 augustus 2019

Al zeker 700 en misschien wel 1.000 Vlamingen en Walen gaan de komende vier dagen op de 400 kilometer lange taalgrens korte debatjes houden om onze politici het goede voorbeeld te geven. 'Maak werk van een regering en leer compromissen sluiten', dat is zo'n beetje de boodschap. Gisteren begonnen ze eraan, met twee Leffes op elk terrastafeltje - want ook al lijkt het 'Nationaal Debat National' op een burgerinitiatief, het is een commerciële campagne van multinational AB InBev. (SVB)

