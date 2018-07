Bierblik verwondt supporter Niet alleen vreugdetaferelen 09 juli 2018

Met bier gooien tijdens het supporteren gebeurt al een keer, maar in het West-Vlaamse Ieper werd er een volledig blik pils in de menigte van het WK-dorp gesmeten - wellicht in alle euforie na de spectaculaire redding van Thibaut Courtois in de 94ste minuut. Het blikje landde vol in het gezicht van de 28-jarige Vicky Cappelle, die met haar zoon van 7 en dochter van 2 was komen supporteren. "Levensgevaarlijk", aldus de vrouw, die er een hechting aan overhoudt. (LSI)