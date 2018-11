Bier wordt weer duurder 17 november 2018

De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Horeca Vlaanderen raadt de cafébazen alvast aan om dat op korte of middellange termijn wél te doen. De beslissing van de Leuvense brouwer is opmerkelijk, omdat die nog geen drie maanden geleden beloofd had géén prijsverhoging door te voeren, ondanks de duurdere grondstoffen. Nu verwijst AB InBev net daarnaar om de beslissing te verantwoorden. (LVB)