Exclusief voor abonnees Bier moet De Wever en Di Rupo verzoenen 05 juli 2019

00u00 0

Alleen bier hoort in de frigo, onderhandelingen niet, meent Leffe. En dus dropte het AB InBev-merk gisteren een pallet Ruby-fruitbier aan het N-VA-hoofdkwartier in Brussel. 'Bart, een beetje rood à ta table ? Le débat est open!', luidde het opschrift in een bonte mengelmoes van Nederlands en Frans. Een dikke kilometer verderop moest Elio Di Rupo aan het PS-hoofdkwartier uitkijken of hij botste op een knalgeel pallet blond abdijbier, met een gelijkaardige boodschap over un peu de jaune aan tafel. Dat er de komende weken amper iets te gebeuren staat op vlak van de regeringsvorming, inspireerde Leffe tot deze actie. De boodschap is duidelijk: met een glas bier erbij zouden de gesprekken veel vlotter lopen. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis