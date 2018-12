Biedt Monaco uitweg voor Batshuayi? 20 december 2018

00u00 0

Het einde nadert. Voor zondag valt er geen beslissing, maar Valencia denkt er wel degelijk aan om de huurovereenkomst van Michy Batshuayi (25) te verbreken. In zijn vier maanden heeft Batsman trainer Marcelino onvoldoende kunnen overtuigen. Monaco legde al een lijntje uit via technisch directeur Michael Emenalo (ex-Chelsea). Thierry Henry wil er graag extra kwaliteit bij. In Italië werd hij bij AC Milan en AS Roma aangeboden. Ook in Engeland zijn er kandidaat-overnemers. Bij Chelsea zeggen ze officieel nog niet op de hoogte te zijn van de intenties van de Spanjaarden, maar maken ze zich zorgen. Zijn marktwaarde keldert. Chelsea verhuurt de Rode Duivel tot het einde van het seizoen, maar kan hem terugroepen. Bij een einde van de huur moet Batshuayi zijn jawoord geven en zal er ook een andere tijdelijke overnemer moeten worden gevonden. Sowieso heeft Maurizio Sarri geen plaats voor hem.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN