Aan den lijve heb ik ondervonden hoe het sacrament van de biecht helend en bevrijdend kan werken. De priester vergeeft uw zonden in naam van God. Dit is één van de sacramenten van de katholieke Kerk. Ik kan dus begrijpen dat die Brugse priester alles heeft gedaan om de man die zelfmoord pleegde op betere gedachten te brengen. Maar de biecht is geheim! Daar valt nooit aan te tornen.

Luc Verreycken, Aarschot

