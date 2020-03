Exclusief voor abonnees Bidden in tijden van epidemieën? Richt u tot Sint-Corona 28 maart 2020

Zoekt u spirituele hulp in deze donkere tijden? Dan kunnen we u aanraden uw gebeden te richten aan Sint-Corona. En nee, dat is géén grap. De heilige Corona bestaat écht en ja, mensen aanbaden haar al in de vroegste jaren van het Christendom in tijden van rampspoed en epidemieën, omdat ze tijdens haar korte leven bekendstond om troost te bieden aan mensen die het moeilijk hadden. In de Dom van Aken staat haar reliekschrijn, waar in de tiende eeuw haar gebeente werd opgeslagen. Wie Corona precies was, is niet helemaal bekend. De ene bron plaatst haar in Syrië, een andere in Marseille en nog een derde in Egypte. Maar allemaal zijn ze het eens over haar dood: in 177 werd ze op haar zestiende terechtgesteld wegens haar christelijke geloof. Ze werd tussen twee tot de grond getrokken palmbomen gebonden, waarna de bomen werden losgelaten. U kunt zelf het resultaat bedenken.

