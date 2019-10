Exclusief voor abonnees Bicky Burger krijgt geen straf voor "onfatsoenlijke reclame" 30 oktober 2019

De klachten over de reclamecampagne van Bicky Burger, waarbij een man een vuistslag geeft aan een vrouw omdat zijn hamburger niet in het juiste doosje zit, zijn gegrond. Dat oordeelt reclamewaakhond JEP. Maar GoodLife Foods, het bedrijf achter Bicky Burger krijgt geen straf, omdat het de campagne onmiddellijk introk. De JEP ontving zo'n 700 klachten over de reclame, van onder anderen Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). Omdat GoodLife Foods een Nederlands bedrijf is, maakte de JEP het dossier ook over aan zijn tegenhanger daar, de Stichting Reclame Code. Die besliste op 15 oktober al dat de campagne niet in overeenstemming is met "de goede smaak en het fatsoen", maar gaat ook geen sancties treffen tegen het bedrijf.

