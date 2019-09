Exclusief voor abonnees Bibby stapt Belgische 'factoring'-markt binnen 24 september 2019

Het Engelse Bibby Financial Services breidt zijn dienstverlening uit naar ons land. Het bedrijf is gespecialiseerd in 'factoring'. Dat is een praktijk waarbij ondernemingen hun facturen doorverkopen om sneller aan hun geld te komen.

Een bedrijf dat een factuur uitschrijft, bezit een vordering op zijn klant. Vaak gaat dat gepaard met het verlenen van betalingsuitstel. Via 'factoring' kan dat worden opgevangen. De schuldeiser draagt dan zijn factuur over aan een factormaatschappij die het geld, met afhouding van een intrest, meteen op de rekening van de schuldeiser stort. Op de vervaldag van de factuur moet de schuldenaar dan aan de factormaatschappij betalen.

'Factoring' wordt vaak gezien als een mogelijkheid om groeiende ondernemingen te financieren. Hoe meer omzet een bedrijf haalt, hoe meer vorderingen het opstapelt en hoe meer financiering het nodig heeft. Via 'factoring' groeit de financiering mee met de omzet.

Eigen kantoor

Bibby Financial Services is actief in 14 landen, gespreid over Europa, Azië en Noord-Amerika. Onder meer in het Nederlandse Waalre heeft het een zetel. Vandaar bewerkt het nu ook de Belgische markt. "Onze bedoeling is om er een eigen kantoor op te richten als we voldoende klantenbasis hebben. Misschien komt het er in 2020 al", zegt algemeen directeur voor België en Nederland Rob Retèl. "In Nederland gingen we in vier jaar van 9 naar 26 werknemers."

Bibby mikt in de eerste plaats op uitzendkantoren, transportondernemingen, groothandelaars en zakelijke dienstverleners die hun hele omzet willen overdragen. Het minimaal financieringsluik bedraagt 50.000 euro. (JVG)