Bibberen in de zee

KV Kortrijk houdt het bij een teambuildingstage in Nieuwpoort. De temperatuur bedraagt er maar 8 graden, maar toch stond in de voormiddag een nieuwjaarsduik op het programma. Op de foto herkent u Kagelmacher en Van Der Bruggen. Erna volgde een stevige mountainbiketocht, afgesloten werd er met zwembad en sauna. "Kwestie van de groepsgeest te optimaliseren", aldus De Boeck. Alleen Kage en Bruzzese, nog licht geblesseerd, ontbreken. Van Loo combineert de stage met zijn revalidatie aan de knie. De jonge Ivanof is na zijn knieoperatie eindelijk weer bij de groep. (ESK)

