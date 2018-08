Bibberen in de kerk op avant-première '13 Geboden' 28 augustus 2018

Veel volk gisteravond in de kerk van Erembodegem bij Aalst. Niet voor de wekelijkse eucharistieviering, maar wel voor de avant-première van de nieuwe VTM-reeks '13 Geboden'. Deze spannende thriller vertelt het verhaal van een seriedader die gebruikmaakt van de tien geboden om met zijn gruweldaden de wereld een geweten te schoppen. In de hoofdrol zien we onder anderen Marie Vinck en Dirk Van Dijck als politie-inspecteurs Vicky en Peter. '13 Geboden' is vanaf 10 september te zien op VTM. (CD)

