Biatleten figuranten in 12,5 km achtervolging 13 februari 2018

De Belgische biatleten Michael Rösch en Florent Claude konden geen prominente rol spelen tijdens de 12,5 km achtervolging. Rösch, de genaturaliseerde Duitser, begon vanuit zijn 38ste positie na de sprintcompetitie aan een verdienstelijke inhaalrace in het ijskoude Alpensia Biathlon Center. Hij beperkte zich tot één misser in het schieten en schoof zo op naar de 23ste plek. Als hij donderdag op de 20 km individueel goed presteert, kan hij op de top 20 mikken. "We zien wel", zei Rösch. "Biatlon is zoals een vrouw, heel onvoorspelbaar." Florent Claude finishte pas als 57ste en moest zo twee plaatsen inleveren, na vier fouten in het schieten. Het goud ging naar de Franse topfavoriet Martin Fourcade. (VH)

