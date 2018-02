Biatleten Claude en Rösch stellen teleur op 10 kilometer sprint 12 februari 2018

00u00 0

Biatleet Florent Claude kwam gisteren in het ijskoude Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang niet verder dan de 55ste plaats in de 10 kilometer sprint. De tot Belg genaturaliseerde Fransman maakte drie schietfouten en ook het skiën ging niet zoals verhoopt. Claude kon zich uiteindelijk slechts nipt plaatsen voor de individuele achtervolging. Alleen de top zestig uit de sprintcompetitie stoot door. Michael Rösch finishte als 38ste. De genaturaliseerde Duitser deed zijn beklag over de wind die het lastig maakte om te schieten. Rösch maakte twee fouten bij het rechtstaand schieten. (VH)