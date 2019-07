Exclusief voor abonnees Bezus ziek, Castro-Montes loopt weer 12 juli 2019

Na Alessio Castro-Montes was het gisteren aan Roman Bezus om ziek in het hotel achter te blijven. De Oekraïner beperkte zich tot fietsen. Castro-Montes liep op het trainingsveld rondjes met Kvilitaia en Dompé, terwijl Kubo helemaal aansloot bij de groep. Jess Thorup zorgde voor een pittige trainingsdag, met een ochtendloop, een lange veldtraining in de voormiddag en een krachttraining op het veld in de namiddag. (RN)