Bezus vliegt er meteen in 09 januari 2019

STVV werkte na de gebruikelijke ochtendloop opnieuw twee veldtrainingen af. De Bruyn incasseerde in de oefenmatch tegen NAC een trap op de voet en moest snel afhaken. Hij deed het verder kalm aan. Bezus toonde zich op zijn eerste trainingsdag meteen erg gretig. Teixeira trainde de hele dag voluit en lijkt stilaan weer wedstrijdfit. In de namiddag deelde Brys zijn elftal in twee groepen op. Het team met onder meer Botaka, Boli, Teixeira, Kamada en Bezus haalde het in een wedstrijdje. De verliezers mochten als straf 's avonds het eten opdienen.