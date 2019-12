Exclusief voor abonnees Bezus in UEFA-elftal van de week 14 december 2019

De uitstekende wedstrijd van Roman Bezus tegen Oleksandrija is ook de UEFA niet ontgaan. De middenvelder van AA Gent werd opgenomen in het Europa League-elftal van de week, zij-aan-zij met Mata. Na de thuismatch tegen Wolfsburg kreeg ook Yaremchuk al een plaats in het UEFA-elftal van de week. (RN)