Bezus bijna van Antwerp, maar ruildeal sprong af door "exuberante looneisen Owusu" 11 januari 2019

Sportief directeur Tom Van den Abbeele (39) vervoegde woensdagavond laat de staf en spelers van STVV in het Thalasia Hotel in Pinatar. Marc Brys gaf al aan dat hij er snel een spits en een linkerflankspeler bij wil en Van den Abbeele hoopt eerstdaags voor witte rook te kunnen zorgen. Gisteren bekeek hij samen met Brys een aantal spelers. "We moeten realistisch zijn", zegt de sportief directeur. "Tijdens deze stage gaan we geen nieuwe speler meer mogen verwelkomen, maar we hopen begin volgende week wat dingen af te ronden. Er komen nog twee en misschien zelfs drie spelers bij, afhankelijk van een eventuele uitgaande transfer." Roman Bezus is de drukst gesolliciteerde Kanarie. "We gaan nog deze week met hem praten om te kijken wat er bij hem leeft. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat we hem een nieuw contract gaan voorstellen. We willen vooral weten hoe hij de zaken ziet." STVV had nochtans een akkoord met Antwerp. "We zijn in dialoog gegaan met Luciano D'Onofrio en op clubniveau waren we rond om Bezus te ruilen voor Hairemans en Owusu. Alleen waren de looneisen van Owusu aan de exuberante kant en zo kelderde de hele deal. Het dossier is nog niet geklasseerd, maar de kans dat die transactie nog doorgaat, wordt alsmaar kleiner."

