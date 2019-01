Bezus aandachtige toeschouwer 25 januari 2019

Roman Bezus (28) was gisteravond aanwezig in de Ghelamco Arena om de bekerwedstrijd tussen zijn nieuwe club AA Gent en KV Oostende bij te wonen. Het was gisteravond nog wachten op één laatste papier van STVV, maar de overgang van de Oekraïner is rond. Bezus speelt de volgende 3,5 jaar voor de Buffalo's.