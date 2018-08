Bezorgt D'hoore België eerste medaille? EK BAANWIELRENNEN 03 augustus 2018

Jolien D'hoore, leading lady van het vrouwenwielrennen in ons land, is heel zuinig met haar optredens op de piste. Op de Europese kampioenschappen in Glasgow komt ze slechts twee keer in actie. Deze namiddag probeert ze in de scratch - deze discipline leunt het dichtst aan bij een wegwedstrijd - een medaille te pakken. Op het WK in Apeldoorn eerder dit jaar haalde ze zilver.

