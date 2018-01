Bezorgdrone vernietigt zichzelf in de lucht 00u00 0

Amazon heeft een patent gekregen op een methode waarbij bezorgdrones zichzelf in geval van nood of een panne in de lucht kunnen vernietigen. Het systeem bekijkt dan de omgeving van de drone, zijn traject en de weersomstandigheden om de vernietiging in gang te zetten. Daarbij kan de drone zichzelf gecontroleerd in stukken uit elkaar laten vallen. Verschillende kleinere onderdelen die uit de lucht vallen, zouden in dat geval minder hard aankomen dan een volledige drone. Het zou ook mogelijk zijn om slechts een aantal onderdelen te laten vallen, zodat de drone alsnog veilig zelf kan landen. Aangezien het slechts een patent betreft, is het niet zeker of Amazon de eigenschap daadwerkelijk in zijn bezorgdrones gaat inbouwen. De online retailgigant werkt al jaren aan eigen drones, die bestellingen bij klanten moeten bezorgen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee