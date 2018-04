Bezoekers zitten 20 minuten vast in achtbaan Plopsaland 05 april 2018

Normaal is het ritje in 1 minuut en 45 seconden gepiept, maar gisteren deden 39 inzittenden van achtbaan De Draak in Plopsaland er flink wat langer over. Vlak nadat het treintje vertrok, was er een stroomuitval waardoor alle karretjes bleven stilstaan. Bezoekster Steffi Vandenbussche zat met haar 4-jarige dochtertje 20 minuten vast. "Op 6 meter hoogte", vertelt ze. "Maar er was geen paniek. Ik heb mijn dochtertje maar verteld dat de batterijen van het treintje op waren en vervangen moesten worden. (lacht)" Plopsaland gaf alle inzittenden een Sorrypas, waarmee ze op andere attracties voorrang konden krijgen. (JHM)