Bezoek van Jambon aan Viktor Orban kritisch onthaald 07 februari 2020

Het bezoek dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) volgende week aan de Hongaarse premier Viktor Orban brengt, stuit op kritiek bij de oppositie. Jambon reist woensdag en donderdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. "De bedoeling is als minister-president contacten te leggen die nuttig kunnen zijn voor Vlaanderen", valt te horen bij het kabinet-Jambon. Orban staat binnen Europa onder druk, onder meer door zijn omgang met de rechtstaat en met de media. "Maar het gaat in dit contact niet om partijpolitiek of om ideologie", aldus het kabinet. De linkse oppositiepartijen sp.a en Groen vinden het bezoek een fout signaal en een "misplaatste erkenning". Vlaams Belang hoopt dan weer dat Jambon iets zal opsteken van het Hongaarse migratiebeleid. (DM)

