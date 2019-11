Exclusief voor abonnees Bezoek deze huizen tijdens Ecobouwers Opendeur 02 november 2019

00u00 0

VLAAMS-BRABANT

Oud seinhuisje

Het oude seinhuisje van Linter is langs binnen geïsoleerd met kalkhennep en daarna bezet met leem. Voor de ramen is kastanjehout gebruikt en voor de trap robiniahout, twee inheemse soorten. Het interieur is een mix van tweedehandsspullen. De bewoners openden er ook een theehuisje.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu