Bezoek aan huisarts viel terug met 62%

De consultaties in de huisartsenpraktijken vielen tijdens de coronacrisis met 62% terug. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten. Door de vele raadplegingen op afstand - via telefoon of videochat - daalden de contacten met de huisartsen maar met 26% in totaal. In de periode van 14 maart tot 25 april 2020 hadden de leden van de Socialistische Mutualiteiten 485.727 keer per telefoon of via videoconferentie contact met hun huisarts. "Bij kwetsbare groepen zien we wel dat de toegang tot de huisarts méér daalde, wat de vrees doet toenemen dat de coronacrisis de gezondheidsongelijkheid heeft doen toenemen", besluit het socialistische ziekenfonds.

