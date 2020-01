Exclusief voor abonnees Bezocht en goedgekeurd door Filip & Mathilde 31 januari 2020

Voor het grote publiek is het nog wachten tot morgen, maar koning Filip en koningin Mathilde mochten gisteren al de Van Eyck-tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten bezoeken. Ze kregen een rondleiding door de verschillende zalen met deskundige duiding van historicus Jan Dumolyn. Ook de directrice van het MSK, burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) waren van de partij. Filip en Mathilde toonden grote interesse in de schilderijen van Van Eyck en namen ruim de tijd om zijn werken te bewonderen.

