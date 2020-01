Exclusief voor abonnees Beyoncé prijst sportschoenen aan op naaldhakken 24 januari 2020

Elegant op naaldhakken stappen: het is sowieso al niet iedereen gegeven, laat staan ermee sporten. Superster Beyoncé draagt ze nochtans om haar nieuwe sneakers te promoten - en bij uitbreiding ook haar truien, sportbeha's en fietsshorts. Ze maken allemaal deel uit van haar langverwachte 'Ivy Park'-lijn, genoemd naar haar dochtertje Blue Ivy Carter, in samenwerking met sportmerk Adidas. Bordeaux en oranje zijn de overheersende kleuren. De Britse supermarktketen Sainsbury's was er als de kippen bij om Beyoncé - met een knipoog, weliswaar - van plagiaat te beschuldigen: het personeel draagt daar outfits in dezelfde tinten. Amper enkele uren na de lancering waren bijna alle stuks al uitverkocht. (FT)

