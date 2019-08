Exclusief voor abonnees Bewoonster van 'scheef huisje': "Binnen is alles recht, hoor" 31 augustus 2019

Bewoonster An van 'Het Schiëf Huizeken' in Erpe-Mere kon nog lachen tijdens het bezoek van Hannes Coudenys. Ze beseft maar al te goed dat haar huis er - op z'n zachtst gezegd - raar uitziet. De zijmuren maken een hoek van 45 graden met de voorgevel. "Het is net een parallellogram. Maar als je binnenkomt, valt dat niet meer op. Dat zei An me ook meteen: 'Binnen is alles recht, hoor.'" Het huis - beroemd in Erpe-Mere - is gebouwd in 2009 en dat het zo scheef is, heeft een administratieve reden. Na de sloop van het oude huisje op dezelfde plaats, bleek dat de gevel van de nieuwe woning 10 meter achteruit moest. Precies op de plek waar het perceel schuin breder werd. De bouwheer kon niet anders dan een scheef huis neerpoten. (SSL)

