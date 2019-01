Bewoners en hondje ontsnappen aan brand 09 januari 2019

In de Cervanteslaan is maandagavond brand uitgebroken in een garage. "De bewoners werden gealarmeerd door de rookdetectoren. Ze probeerden eerst nog zelf het vuur te blussen met een gieter. Toen ze beseften dat het onbegonnen werk was, hebben ze de hulpdiensten gealarmeerd", aldus commissaris Dennis Goes. De politie was als eerste ter plaatse en bracht de bewoners en het hondje des huizes in veiligheid. Bij de brand raakte niemand gewond. (MMB)