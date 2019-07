Exclusief voor abonnees Bewoner springt uit raam na explosie 30 juli 2019

In Schaarbeek is gisterochtend een persoon zwaargewond geraakt bij een explosie en de brand die daarop volgde. De ontploffing vond rond 6.55 uur plaats in een eengezinswoning in Schaarbeek. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er een hevige rookontwikkeling aan de voorkant van het gebouw. Aan de achterkant vonden de brandweermannen een zwaargewonde man. "Hij was uit het raam op de eerste verdieping gesprongen en was ernstig verbrand", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Hij is onder begeleiding van een MUG-arts naar het ziekenhuis gebracht." Een andere inwoner die nog op het gelijkvloers was, werd door de brandweer geevacueerd en ter plaatse onderzocht. De vrouw bleek ongedeerd. De brandweer haalde verder nog een kat en drie kittens uit het gebouw en vertrouwde die toe aan dierenasiel Veeweyde. "De brand was snel onder controle, maar het gebouw is ernstig beschadigd en minstens tijdelijk onbewoonbaar", aldus nog de brandweer. "Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid." (JCV)

