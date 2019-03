Bewolkt HET WEER 20 maart 2019

Vandaag kan er 's ochtends nog wat zon schijnen, vooral dieper in het binnenland, maar in de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe vanaf de kust. Uiteindelijk wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. Een spatje regen is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. Het wordt aangenaam zacht, bij maxima van 14 of 15 graden, en er staat niet meer dan een zwakke wind uit het zuidwesten. Vanavond is het aanvankelijk zwaarbewolkt, maar tijdens de nacht wordt de bewolking wat dunner. Er zijn nog altijd wolkenvelden mogelijk en op het einde van de nacht kunnen lage bewolking en mist ontstaan, vooral in het westen. De minima liggen tussen 2 en 4 graden in Vlaanderen. Op de Ardense Hoogten wordt het kouder en kan het lichtjes vriezen.

