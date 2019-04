Exclusief voor abonnees Bewolkt HET WEER 16 april 2019

Vandaag ontwaken we onder een zonnige hemel, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Aanvankelijk gaat het vooral om hoge bewolking, maar na de middag wordt het uiteindelijk zwaarbewolkt in het hele land. In het zuiden valt er bovendien wat lichte regen, maar in Vlaanderen blijft het gewoon droog. De maximumtemperaturen klimmen tot 17 of 18 graden bij een matige zuidoostenwind.

