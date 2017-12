Bewolkt kerstweekend HET WEER 00u00 0

Vandaag blijven we toegedekt onder een dik pak lage wolken. Het blijft wel zo goed als droog, al is een beetje lichte regen niet uitgesloten. Aan de kust is een streepje zon wel mogelijk, na de middag. Het wordt wel een uitzonderlijk warme dag, met maxima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden elders. Er staat een matige westenwind, waardoor het minder mistig is.

