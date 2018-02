Bewogen jaar eindigt in Angers Doelman van het jaar Ludovic Butelle 03 februari 2018

Ludovic Butelle (34) stond in de terugronde onder de lat, tot hij in de play-offs na matig presteren door de jonge Horvath vervangen werd. Butelle moest in het tussenseizoen op zoek naar een nieuwe club, maar vond die niet, tot de grote frustratie van Club Brugge. Werd opzij geschoven door blauw-zwart, maar door de slechte prestaties van Horvath en Hubert kort voor de winterstop heropgevist. Deed het in die paar wedstrijden veel beter dan op het einde van het vorige seizoen. Keerde vorige maand toch terug naar zijn ex-werkgever Angers, waar hij opnieuw eerste doelman is. (TTV)

