Bewijs gewist van telefoon overleden model? 21 maart 2018

00u00 0

De familie van het Peerse model Ivana Smit vreest dat er na haar dood gerommeld is met haar telefoon. De jonge vrouw werd in december naakt teruggevonden op het balkon van een appartementsgebouw in Kuala Lumpur. Een ongelukkige val, volgens de Maleisische autoriteiten. De nabestaanden verdenken een steenrijke Amerikaan en zijn vrouw, met wie Ivana de avond doorbracht, en huurden een privédetective in. Uit zijn onderzoek blijkt dat de advocaat van het koppel Ivana's gsm in handen kreeg. "Waarom kon die in godsnaam Ivana's telefoon bekijken? Het is voor ons een nieuwe aanwijzing van corruptie in Maleisië. Hij kreeg toegang tot zaken waar hij geen inzicht in had mogen hebben. We vrezen dat er is gerommeld met de telefoon. Misschien zijn er berichten gewist", zegt oom Fred Agenjo aan 'De Telegraaf'. Ivana's telefoon is nu in Nederland voor forensisch onderzoek. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN