Bewezen: Mars was niet altijd zo droog 06 maart 2019

Mars lijkt een droge planeet, maar is dat niet altijd geweest. Voor het eerst is geologisch bewijs gevonden dat er ooit een grondwatersysteem was - al dateert dat al van 3,5 miljard jaar geleden. Het onderzoek, van de Universiteit Utrecht, gebruikte foto's van de Europese sonde Mars Express. Delta's, rivieren, valleien, beddingen en kustlijnen die enkel op die diepte te vinden zijn, duiden er allemaal op dat er grondwater moet zijn geweest. De wetenschappers vermoeden dat het grondwatersysteem over de hele planeet bestond, maar om daar duidelijkheid over te hebben, is meer onderzoek nodig.