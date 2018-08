Bewezen: Hugo doet nooit iets zonder Nicole 02 augustus 2018

00u00 0

Vorig jaar had Hugo Sigal (70) plechtig gezworen nóóit nog iets te zullen doen zonder zijn Nicole (71). En hij houdt woord: terwijl Hugo zich in het zweet werkt op de set van '#LikeMe', de nieuwe Ketnet-reeks waarin hij een schooldirecteur speelt, zit Nicole aan de kant gezellig puzzels in te vullen. "Ik miste haar te veel, dus komt ze mee. Ook al wilde Nicole dat niet. Maar ze moet van mij, ik voel me meer op m'n gemak als ze in de buurt is." Ook om z'n teksten in te studeren, rekent Hugo op Nicole. "Zij is mijn tegenspeelster thuis."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN