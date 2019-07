Exclusief voor abonnees Bewezen: de politie is écht uw vriend 04 juli 2019

00u00 0

De politie stelde gisteren ook de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018 voor, een onderzoek waar 168.206 Belgen aan hebben meegewerkt. Er werd gepeild naar het (on)veiligheidsgevoel van de burgers, wat ze van de politie vinden en waar ze van wakker liggen. 64% van de burgers is tevreden over de algemene werking van de politie in ons land. De houding en het gedrag van agenten tegenover de burger kan op de meeste instemming rekenen, met 69%. Op vlak van aanwezigheid op straat is 42% tevreden, een daling van 15% in tien jaar tijd. Mensen willen dus meer politie in het straatbeeld zien om op te treden tegen de misdaden waar ze het meest van wakker liggen, zoals verkeersinbreuken en sluikstorten in hun omgeving. "We moeten dus ook blijven inzetten op wijkagenten en zichtbare aanwezigheid", aldus minister De Crem. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis